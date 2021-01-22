Boşnak komutana 10 yıl hapis cezası

Saraybosna’da görülen ve beş yıldır süren davada mahkeme, Bosna Ordusu 3’üncü Kolordu Komutanı Sakib Mahmuljin’i kendi emri altındaki Mücahit Taburu’nun Sırp esirlere işkence etmesine ve öldürmesine göz yummaktan suçlu buldu.

Euronews’ta yer alan habere göre, Bosna Savaşı sırasında, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan gelen ve “mücahit” olarak adlandırılan gönüllüler Boşnakların safında savaşmıştı.

Mahkeme bu savaşçıların 1993 yılının Temmuz ve Ekim ayları arasında en az 55 Sırp esiri öldürdüğüne, bu süre boyunca bazılarına işkence ettiğine hükmetti.

68 yaşındaki Mahmuljin’in bu suçları engellemek için bir girişimde bulunmadığına karar veren mahkeme, kurbanlar arasında Sırp sivillerin olduğunu da kaydetti.

Mahmuljin hakkındaki iddiaları reddederken avukatları da Mücahit Taburu’nun ya da diğer yabancı savaşçıların komutasının müvekkillerinde olmadığını savundu. Eski komutanın kararı temyize taşıma hakkı bulunuyor.

EN KANLI SAVAŞLARDAN BİRİ

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın gördüğü en kanlı savaşlara sahne olan Bosna Hersek’te, 1992-1995 yılları arasında 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyonu aşkın kişi evlerini terk ederek başka ülkelere sığındı.

Dayton Antlaşması sonrası Bosna Hersek, nüfusunun büyük çoğunluğunu Hırvat ve Boşnakların oluşturduğu Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ile Sırp nüfusunun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti (RS) entiteleri ile özel statüdeki Brcko bölgelerine ayrıldı.