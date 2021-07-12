Brezilya basınından çağrı: Bolsonaro görevden alınmalı

Gazete, pazar günü yaptığı açıklamada; “Jair Bolsonaro artık cumhurbaşkanlığında kalacak bir konumda değil” dedi.

Eski bir paraşütçü ve Donald Trump hayranı olan Bolsonaro, Ocak 2019’da göreve başlasa da Bolsonaro’nun ailesine kadar uzanan yolsuzluk ve mafya bağları nedeniyle cumhurbaşkanlığı uzun zamandır eleştiriliyor.

Ancak Bolsonaro’ya artan öfke, 530.000’den fazla insanın ölümüne neden olan COVID-19 salgınının ele alış biçimiyle daha da arttı. Salgınla beraber ülkede üç defa sağlık bakanı değişirken, Bolsonaro cumhurbaşkanı olarak virüsü küçümseyen ve önlemleri gereksiz gören bir tavır takındı.

HER ŞEY ALEYHİNE İLERLİYOR

O Estado de S Paulo’nun siyasi köşe yazarı Eliane Cantanhêde, “Bu, Jair Bolsonaro’nun en kötü ânı” diyerek durumu niteledi.

Cantanhêde, “Her şey Bolsonaro’nun aleyhine gidiyor ve o, çok kötü tepki veriyor” dedi. Yazar ayrıca, demokrasiye yönelik saldırılarının, silahlı kuvvetlerin bazı unsurlarının desteğiyle iktidara tutunmak için gerçek bir komplonun parçası olup olmadığının net olmadığını da sözlerine ekledi.

Bolsonaro, geçen hafta yüksek seçim mahkemesi başkanına hem embesil hem de “Ya temiz seçimlerimiz olacak ya da seçimlerimiz olmayacak” demişti.

HALK TARAFINDAN BECERİKSİZ, KARARSIZ VE OTORİTER OLARAK TANIMLANIYOR

Bir diğer büyük gazete olan Folha de São Paulo ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, son zamanlarda bir protesto dalgasıyla karşı karşıya kalan Bolsonaro’nun ciddi bir imaj sorunu yaşadığını söyledi.

Gazetenin anket bölümü Datafolha, seçmenlerin çoğunun başkanlarını “dürüst olmayan, samimiyetsiz, beceriksiz, hazırlıksız, kararsız ve otoriter” bulduğunu söyledi. Ayrıca, seçmenlerin yüzde 59’unun, Bolsonaro’nun ikinci bir dört yıllık görev süresini güvence altına almayı umduğu gelecek yılki seçimlerde hiçbir koşulda onu desteklemeyeceği yönündeki bulgu da dikkat çekti.

Datafolha’nın anketi, solcu eski cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın 2022 yarışında Bolsonaro’yu 20 puan farkla yeneceğini de gösteriyor.

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