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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun başkent Brasilia'da bir askeri hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:20, 14/07/2021
HaberlerDünya
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya’da yaptığı sıra dışı çıkışlarla sık sık uluslararası kamuoyunun da dikkatini çeken Devlet Başkanı Jair Bolsonaro bu kez sağlığıyla ilgili bir gelişmeyle gündemde.

Yerel basın 66 yaşındaki Bolsonaro’nun yoğun karın ağrısı şikayetleriyle başkent Brasilia’da bir askeri hastaneye kaldırıldığını yazdı. Devlet Başkanlığı tarafından Bolsonaro’nun hastaneye yattığı doğrulanırken, gerekli tetkiklerin yapıldığı ve 24-48 saat arası gözlem altında tutulacağı belirtildi.

CORONA VE BIÇAKLI SALDIRI ATLATTI

Corona virüsü salgınını ciddiye almayan açıklamalar yapan ve önlemleri ihlal eden Bolsonaro, geçtiğimiz yıl temmuz ayında hastalığa yakalanmıştı.

Bolsonaro 2018 yılında seçim kampanyası döneminde de bıçaklı saldırıya uğramış ve bu saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu.

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Brezilya
Yayınlanma Tarihi:15:08,