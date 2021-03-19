Brezilya lideri Bolsonaro yine ağzını tutamadı: Sadece corona mı öldürüyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülkelerden Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Günde ortalama 2 bin kişinin corona virüsüne yenik düştüğü ülkede, aktif vaka sayısı 1 milyon 160 bini, salgının başından bu yana toplam can kaybı ise 287 bini geçti. Bolsonaro, ülkede kendisine karşı bir savaş başlatıldığını ifade ederek, “Burada başkana karşı bir savaş başlatıldı. Sanki ölümler sadece corona virüsü yüzünden oluyor” dedi.

‘BİR ÜLKE GÖSTERİN’

Bolsonaro, ülke çapında hastanelerin doluluk oranının yüzde 90’a çıktığını ifade ederek, bunun ne kadarının coronadan olduğunu saptamaya çalıştıklarını belirtti. “Elbette her ölüme üzülüyoruz” diyen Bolsonaro, “Neden karantina diye bir şey var? Çözüm istiyoruz. Nüfusun işsizlikten muzdarip olduğunu görüyorsunuz. Bana corona virüsüyle mücadelenin işe yaradığı bir ülke gösterin” dedi.