Brezilya lideri Bolsonaro’dan tepki çeken corona çıkışı: Daha ne kadar sızlanacaksınız

Latin Amerika ülkelerinde corona virüsü vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artarak devam ediyor. Dünyada en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke olan Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, “Şikayet etmeyi bırakın. Bu konuda daha ne kadar sızlanacaksınız? Daha ne kadar daha evde kalacak ve her şeyi kapatacaksınız? Buna artık kimse dayanamıyor. Can kayıplarına üzülüyoruz ancak yine de bir çözüm bulmalıyız” dedi.

‘BREZİLYA İKİ VİRÜSLE SAVAŞIYOR’

Devlet Başkanı Bolsonaro’nun açıklamaları ülkede krize neden oldu. Sao Paulo Valisi Jaoa Doria, Bolsonaro’nun açıklamasını, “Deli bir adam. Problemlerle nasıl yüzleşeceğiz, her gün insanları ölürken izleyerek mi? Brezilya sağlık sistemi çökmek üzere. Ne yazık ki Brezilya şu anda iki virüsle savaşıyor. Corona virüsü ve Bolsonaro virüsü. Bu Brezilyalılar için gerçekten üzücü” sözleriyle eleştirdi.

İKİNCİ DALGADA ORTAYA ÇIKTI

Sao Paulo Üniversitesi’ndeki uzmanların Imperial College London ve Oxford Üniversitesi’yle birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, corona virüsünün P1 varyantının Manaus kentinde ikinci dalga sırasında ortaya çıktığı düşünülüyor. P1 varyantı, Ocak ayında ilk olarak Manaus’tan Japonya’ya seyahat eden kişilerde tespit edilmişti. Ancak uzmanlar, varyantın Manaus kentinde Kasım ayının başlarında ortaya çıktığına inanıyor.

Brezilya’da son açıklanan verilere göre toplamda 10 milyon 796 bin 506 kişi corona virüsüne yakalandı. Ülke, ABD’den sonra 261 bin 188 kişiyle en çok can kaybının yaşandığı yer olarak kayıtlara geçti.