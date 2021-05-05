Brezilya’da anaokuluna palalı saldırı: 5 ölü

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinin başkenti Florianopolis'e 600 kilometre uzaklıktaki Saudades kasabasında bulunan anaokuluna kimliği belirsiz bir kişi tarafından palalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda ilk belirlemelere göre, 3'ü çocuk 1'i öğretmen toplam 4 kişinin hayatını kaybetmişti. Yetkililer, saldırıdaki ölü sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın 18 yaşında olduğu aktarılırken, hayatını kaybedenler arasında 6 aylık ile 2 yaş arasında 3 çocuk ve 2 kadın öğretmenin bulunduğu ifade edildi. Polis, 2 çocuğun olay yerinde diğerinin ise hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

SALDIRGAN HASTANEYE KALDIRILDI

Polis Sözcüsü Jeronimo Marçal, üç çocuğun da anaokulu öğrencisi olduğunu doğrularken, çocukların 2 yaşından küçük olduklarını ifade etti.

Saldırganın olayın ardından elindeki pala ile intihar etmeye çalıştığı fakat çevredekiler tarafından kendini öldürmesinin engellendiği aktarıldı.

Saldırganın kendini boynunda ve karnında yaraladığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Komşu şehir Pinhalzinho'nda hastaneye kaldırılan saldırganın, sabıka kaydı bulunmadığı açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin kimliği açıklanmazken, yerel basında hayatını kaybedenler arasında 30 yaşındaki öğretmen Keli Adriane Anieceviski ve 20 yaşındaki görevli Mirla Renner olduğu öne sürüldü.

Saldırı sırasında anaokulunda 6 aydan 3 yaşa kadar olan yaklaşık 30 öğrencinin bulunduğu belirtildi