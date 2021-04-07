Brezilya’da bir günde 4 binden fazla ölüm

Corona virüsü salgınında dünya genelinde en çok ölümün kaydedildiği ikinci ülke olan Brezilya’da salgınının başlangıcından bu yana virüse bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 195 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 337 bin 364’e ulaştığı belirtildi.

Son 24 saatte 82 bin 869 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 13 milyon 106 bin 58’ye yükseldi.

Brezilya’daki bu korkutucu artış uluslararası kamuoyunda da panik ve korku yarattı… Brezilya sağlık sisteminin çökmesine ramak kaldığını açıklayan bazı uzman doktorlar ve yetkililer, ülkenin durumunun çok kötü olduğunu açıkladı.

Brezilyalı doktor ve Duke Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapan Miguel Nicolelis, “Bu bir nükleer reaktör ve kontrolden çıktı. Biyolojik Fukuşima’yı yaşıyoruz” diyerek salgının etkisini gözler önüne serdi.

ABD VE PERU’DAN SONRA BİR İLK

ABD ve Peru'nun ardından dünyada ilk kez 24 saat içinde 4 bin üzeri ölümün kayda geçtiği Brezilya’da korona virüse karşı aşılama geçtiğimiz Ocak ayında başlamıştı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre şu ana kadar 26 milyon 709 bin 790 kişiye aşının ilk dozu yapılırken, 5 milyon 881 bin 392 kişiye ise aşının iki dozu da uygulandı.

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