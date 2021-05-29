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Brezilya’da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede yangın

Brezilya'da corona virüsü (Covid-19) hastalarının kaldığı bir hastanede çıkan yangında en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:22, 29/05/2021
HaberlerDünya
Brezilya’da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede yangın

Brezilya’nın Sergipe eyaletinde yer alan Aracaju kentinde bulunan ve corona virüsü (Covid-19) hastalarının kaldığı Doctor Nestor Piva Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangında en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Aracaju Belediyesi Sağlık Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, hastanede çıkan yangından etkilenen 35 hastanın da kentteki diğer sağlık merkezlerine nakledildiği kaydedildi.

İtfaiye Departmanı Sözcüsü Breno Queiroz ise yaptığı açıklamada ise, hastanenin Covid-19 hastalarına ayrılan bölümünde yerel saatle 06.30'da çıkan yangının, 30 dakikada kontrol altına alındığını kaydetti. Queiroz, “Asıl sorun, Covid-19 servisinde biriken duman miktarıydı. Yatan hastaları çıkarmak uzun sürdü” dedi.

Yetkililerden yangının nedenine yönelik henüz bir açıklama gelmezken, görgü tanıkları yangının, hastanenin klima tesisatından kaynaklanmış olabileceğini ileri sürdü.

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