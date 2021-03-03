Brezilya’da Covid-19 ölüm sayısında rekor kırıldı

Corona virüsü vaka sayısının dünyanın en kötü performansını sergileyen üçüncü ülkesi konumundaki Brezilya’da acı bir rekor kırıldı…

Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerine göre ülkede dün 1641 insan corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Ülkede daha önceki en yüksek günlük ölüm sayısı 2020 yılının Temmuz ayında, 1595 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkedeki sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ülkede salgının başladığı günden beri 257 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Covid-19 bağlantılı ölüm sayısında ABD’nin arkasından gelen Brezilya’da yaklaşık 10.6 milyon insana corona virüsü bulaştı.

EYALETLER DEVLETE KARŞI OLDU

Salgının başladığı günden beri pandemiyi küçümseyen ve “Hastalık öldürmez, ekonomik kriz öldürür” diyen Cumhurbaşkanı Bolsonaro’nun aşılama sürecinde de yavaş olduğuna dair eleştiriler ayyuka çıktı.

Brezilya eyalet valileri dün bir karar alarak, federal hükümeti bypass ederek corona virüsü aşısı satın almak için iş birliği içerisinde olduklarını duyurdu.

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