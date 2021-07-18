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Mahkeme karar veremedi! Kafa yapısı armuda mı benziyor yoksa yumurtaya mı?

Almanya'daki bu garip dava, yaklaşık 1.5 yıldır mahkemeyi uğraştırıyor. Bir fizyoterapistin banka kartını çalıp bankadan iki kez 500 euro çeken şahıs yakalandı ve yargılanmaya başlandı. Davaya gelen bir tanık ise olayın seyrini tamamen değiştirdi.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 18:11, 18/07/2021
HaberlerDünya
Mahkeme karar veremedi! Kafa yapısı armuda mı benziyor yoksa yumurtaya mı?

Olay 21 Ağustos 2020'de Ostrau'da meydana geldi. Bankamatikten bir fizyoterapistin kartıyla para çektiği iddia edilen Karsten T. (53) izlenen kamera kayıtlarının ardından gözaltına alındı.

Omuzundaki rahatsızlık nedeniyle her gün fizyoterapiste giden şahısın yargılanması esnasında mahkemeye bir de tanık geldi.

Davaya gelen tanık

TANIK, DAHA FAZLA BENZEYİNCE…

Gelen tanığın da Karsten T.‘ye benzemesi üzerine sanık avukatı yargılamanın seyrini değiştirecek bir iddiada bulundu.

Karsten T.‘nin avukatı, “Dosyadaki fotoğrafta ve kamera görüntüsünde aranan kişinin başı armut biçiminde. Oysa müvekkilimin kafası yumurta formunda. Tam tersine tanığın kafası armut şeklinde ve failin fotoğrafına benziyor. Bu tanık, fail olabilir“ dedi ve ortalık karıştı.

Çalıntı kartla parayı bu adam çekti. Kafa şekli daha çok armuda benzetildi. Avukatı, “Yargılanan müvekkilimin kafası yumurta biçiminde. Bu o değil” dedi.

Tanık yemin edip “O ben değildim” dese de yargıç her iki kişinin kafasının antropolojik olarak incelenmesi için konuyu bilirkişiye havale etti. Duruşma sonbaharda yapılacak.

Almanya banka dava Euro mahkeme para Polis yumurta
Yayınlanma Tarihi:17:53,