Mahkeme karar veremedi! Kafa yapısı armuda mı benziyor yoksa yumurtaya mı?

Olay 21 Ağustos 2020'de Ostrau'da meydana geldi. Bankamatikten bir fizyoterapistin kartıyla para çektiği iddia edilen Karsten T. (53) izlenen kamera kayıtlarının ardından gözaltına alındı.

Omuzundaki rahatsızlık nedeniyle her gün fizyoterapiste giden şahısın yargılanması esnasında mahkemeye bir de tanık geldi.

TANIK, DAHA FAZLA BENZEYİNCE…

Gelen tanığın da Karsten T.‘ye benzemesi üzerine sanık avukatı yargılamanın seyrini değiştirecek bir iddiada bulundu.

Karsten T.‘nin avukatı, “Dosyadaki fotoğrafta ve kamera görüntüsünde aranan kişinin başı armut biçiminde. Oysa müvekkilimin kafası yumurta formunda. Tam tersine tanığın kafası armut şeklinde ve failin fotoğrafına benziyor. Bu tanık, fail olabilir“ dedi ve ortalık karıştı.

Tanık yemin edip “O ben değildim” dese de yargıç her iki kişinin kafasının antropolojik olarak incelenmesi için konuyu bilirkişiye havale etti. Duruşma sonbaharda yapılacak.