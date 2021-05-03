Bu kadarına da pes: Oğlunu 202 bin TL’ye sattı

Çin’de film senaryolarını aratmayan bir olay ortaya çıktı… Yerel medyanın haberine göre, ülkenin Zhejiang eyaletinde Se adındaki bir babanın boşanmış eşinden olan 2 yaşındaki oğlunu para karşılığı sattığı belirtildi.

Boşanmanın ardından oğlunun velayetini alan kişinin, eski eşiyle sürekli tartıştığı ve hayatını kolaylaştırmak için oğlunu satmaya karar verdiği ifade edildi.

Çocuğun, 158 bin yuana (202 bin Türk Lirası) çocuksuz bir çifte satıldığı açıklandı. Anne, çocuğun kayıp olduğunu polise bildirmesiyle olayın ortaya çıktığı belirtildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Apple, çalışanlarına sunduğu olanakları açıkladı