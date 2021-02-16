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Bulgaristan’da dev operasyon: 401 kilo uyuşturucu yakalandı

Bulgaristan’ın Varna kentine Birleşik Arap Emirlikleri’nden getirilen konteynerlerde 401 kilogram eroin ele geçirildi.

Güncellenme: 15:57, 16/02/2021
Haberler Dünya
Bulgaristan’da dev operasyon: 401 kilo uyuşturucu yakalandı

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında yer alan Varna kentindeki limana getirilen konteynerlerde yapılan kontroller sonucunda 401 kilo eroin ele geçirildi.

Varna Temyiz Savcısı Vladimir Çavdarov yaptığı açıklamada, İran'dan gönderilen ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) konteynerle bitüm merdaneleri içine gizlenmiş halde bulunan eroinin piyasa değerinin 36 milyon Leva (yaklaşık 155 milyon TL) olduğunu belirtti.

Uyuşturucunun Bulgaristan'daki alıcısı bir firma sahibinin ve bir gümrük memurunun tutuklandığı bildirildi. Ele geçirilen eroinin Batı Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere ülkeye getirildiği düşünülüyor. (İHA)

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