Bulgaristan’da erken seçim: Oy kullanmaya başladılar

Bulgaristan'da 4 Nisan 2021’deki genel seçimlerin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle alınan erken seçim kararı kapsamında bugün yapılan erken genel seçimler için oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00 itibariyle başladı. Seçimler için ülkede 13 bin, yurt dışında ise 748 seçim merkezinde sandık kuruldu.

Ülkede yaklaşık 6 milyon 711 bin 48 milyon seçmen, erken genel seçimler için sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Seçimler, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde sıkı tedbirler altında gerçekleştirilirken, karantinada bulunan seçmenlere ise seyyar sandıklarda oy kullanma imkanı sunuldu.

240 SANDALYE İÇİN OY VERİLECEK

Toplam 23 parti ve koalisyonun katıldığı seçimlerde milletvekili adayları 240 sandalye için yarışıyor. Seçim öncesi yapılan anketlere göre, 6 parti ve koalisyonun meclise girebileceği düşünülüyor. Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek fakat Merkez Seçim Komisyonu gerekli olması halinde bu süreyi en fazla bir saat uzatabilecek.

Bulgaristan'da 4 Nisan 2021’deki seçimlerden sonra hükümet kurulamamış, meclis feshedilerek erken seçim kararı alınmıştı.

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