Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bulgaristan’da dev uyuşturucu operasyonu: İki Türk gözaltında

Bulgaristan'da yetkililer İran'dan yola çıkan ve mermer levhaların arasında saklanan 500 kilogram eroine el koyarken özel yetkili bir savcı Türkiye vatandaşı iki kişiyi olayla ilgili gözaltına aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:02, 07/06/2021
HaberlerDünya
Bulgaristan’da dev uyuşturucu operasyonu: İki Türk gözaltında

Savcı Valentina Madzharova uyuşturucunun dört konteyner içerisinde Varna Limanı’na geldiğini ve daha sonra güneydeki Sliven kentinde bulunan bir depoya aktarıldığını söyledi.

Madzharova, “Burada İran menşei eroinin Batı Avrupa’ya aktarıldığı bir uyuşturucu güzergahından söz ediyoruz” dedi.

Madzharova her bir mermer levhasının içerisindeki boşluklara 3 ila 4 kilogram yüksek kalite eroin yerleştirildiğini böylelikle ele geçirilen toplam eroinin 500 kilogramın üzerinde olduğunun hesaplandığını ekledi.

16 MİLYON DOLARLIK EROİN

Ele geçirilen eroinin piyasa değeri yaklaşık 16 milyon dolar seviyesinde.

Savcı gözaltına alınarak uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanan iki Türk vatandaşının, Bulgaristan, Avrupa Birliği ve ABD’li yetkililerin işbirliği ile dört aydır yürütülen soruşturma sonucunda yakalandığını ifade etti.

Asya ve Orta Doğu’dan gelen uyuşturucunun Batı’ya gönderildiği sevkiyat rotası üzerinde bulunan Bulgaristan’da Şubat ayında da Dubai’den gelen bir konteyner gemisinde 400 kilogram’dan fazla eroin ele geçirilmişti.

İlginizi ÇekebilirVarşova'da havaalanında yakalanan kaçakçının midesinden eroin çıktıVarşova'da havaalanında yakalanan kaçakçının midesinden eroin çıktı
ABD Asya Avrupa Avrupa Birliği Bulgaristan Dolar Dubai İran Orta Doğu Polonya savcı söz Türkiye uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
Yayınlanma Tarihi:14:25,