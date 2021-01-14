Bulgaristan’da parlamento seçimleri 4 Nisan’da

Bulgaristan'da parlamento seçimlerinin tarihi açıklandı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede parlamento seçimlerinin 4 Nisan tarihinde yapışacağını ifade ederek, seçim tarihiyle ilgili olan kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Bu seçimlerin çok önemli olduğunu belirten Radev, ilk defa corona virüsü salgını ortamında seçim yapılacağını aktararak, vatandaşların ilk defa elektronik olarak oy verme işlemi gerçekleştireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Radev ayrıca, Merkezi Seçim Komisyonu'nun (CİK) oy kullanma makinalarını test etmek isteyen kuruluşlara bu imkanı sağlamasını beklediğini vurguladı.(İHA)

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