Bulgaristan’daki cephanelik patlamalarında Rusya şüphesi

Bulgaristan'da 2011, 2012, 2015 ve 2020 yıllarında silah ve cephane depolarında farklı zamanlarda meydana gelen patlamaları Rusya'nın yapmış olabileceği üzerinde duruluyor. Bulgaristan Başsavcılığı Sözcüsü Sijka Mileva yaptığı açıklamada, ülkedeki 4 silah ve cephane deposunda farklı zamanlarda meydana gelen patlamalara ilişkin başsavcılığın bir süredir soruşturma yürüttüğünü ifade ederek, söz konusu patlamaların failinin Rus Askeri İstihbarat Teşkilatı (GRU) görevlilerinin olduğuna dair makul varsayım bulunduğunu belirtti.

PATLAMALARIN ÇEKYA’DAKİ PATLAMAYLA BAĞLANTISI OLABİLİR

Depolarda Ukrayna ve Gürcistan’a ihraç edilecek mühimmatların olduğunu ifade eden Sözcü Mileva, savcılığın 4 patlamayı Bulgar silah taciri Emilian Gebrev’in 2015 yılında zehirlenmeye çalışılması ve 2014 yılında Çekya’daki cephanelik patlamasıyla bağlantısı üzerinde durduğunu belirtti.

“2011, 2012, 2015 ve 2020 yıllarında meydana gelen tüm patlamalarda önce yangın çıktı, görevlilerin depolardan tahliyesinin ardından ise muhtemelen uzaktan yönetilen patlama meydana geldi” diyen Mileva, patlamalar sonucunda Gebrev’in sahibi olduğu EMCO firmasına ait cephanelerin imha edildiğini belirtti.

ÇEK YETKİLİLERLE ORTAK ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini aktaran Mileva, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapmakta olan Bulgaristan Başsavcılığının Çekya’da yaşanan son gelişmelerin ardından Çek yetkililerle de ortak çalışma başlattığını bildirdi. Mileva, “Uluslararası işbirliği sayesinde elde edilen bilgiler temelinde Bulgaristan’daki patlamaların 3 Bulgar vatandaşının zehirlenmesi girişimiyle ilişkili olduğu sonucunu çıkarmak mümkün” dedi.

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