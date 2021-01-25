Bulgaristan’dan corona virüsü kararı: Test zorunluluğu

Bulgaristan’da, ilk olarak Birleşik Krallık’ta tespit edilen mutasyona uğramış corona virüsü tespit edildiğini açıklayan sağlık bakanı Kostandin Angelov, yeni önlem ve kısıtlamalar alındığını duyurdu.

Angelov, “Bugünden itibaren ülke dışından gelen bütün turistlere PCR testi zorunluluğu getiriyoruz. Buna Avrupa Birliği ülkeleri de dahil” dedi.

Son haftalarda vaka sayısının dikkat çekici bir şekilde düştüğü Bulgaristan, 4 Şubat’ta okulların, AVM’lerin ve spor salonlarının tekrar açılacağını bir süre önce duyurmuştu.