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Çad Cumhurbaşkanı çatışmada öldü

Kuzey Afrika ülkesi Çad'ın Cumhurbaşkanı Idriss Deby yaşamını yitirdi. Ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Deby'nin muhaliflerle cephede yaşanan çatışma sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:16, 20/04/2021
HaberlerDünya
Çad Cumhurbaşkanı çatışmada öldü

Afrika’nın en uzun süre görevde kalan lideri olan Çad’ın 68 yaşındaki cumhurbaşkanı Idriss Deby yaşamını yitirdi.

1990’dan beri ülkeyi yöneten ve dün altıncı dönem zaferini ilan eden Deby’nin ülkenin kuzeyindeki isyancılarla savaşta yaşamını yitirdiği belirtildi. Savaşan askerleri ziyaret eden Çad Cumhurbaşkanı’nın terörist olarak adlandırdığı grupla savaşan askerlere moral için bölgede olduğu belirtildi.

Çad ordusu tarafından yapılan açıklamada, geçici olarak ülkenin başında Deby’nin oğlu General Mahamat Kaka’nın geldiği duyuruldu.

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Yayınlanma Tarihi:14:05,