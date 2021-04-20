Çad Cumhurbaşkanı çatışmada öldü

Afrika’nın en uzun süre görevde kalan lideri olan Çad’ın 68 yaşındaki cumhurbaşkanı Idriss Deby yaşamını yitirdi.

1990’dan beri ülkeyi yöneten ve dün altıncı dönem zaferini ilan eden Deby’nin ülkenin kuzeyindeki isyancılarla savaşta yaşamını yitirdiği belirtildi. Savaşan askerleri ziyaret eden Çad Cumhurbaşkanı’nın terörist olarak adlandırdığı grupla savaşan askerlere moral için bölgede olduğu belirtildi.

Çad ordusu tarafından yapılan açıklamada, geçici olarak ülkenin başında Deby’nin oğlu General Mahamat Kaka’nın geldiği duyuruldu.

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