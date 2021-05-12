Cağ kebapçısı çubukla corona testi yapmaya başladı

Corona dönemlerinde dükkanları kapalı kalan Türk esnaf da, en azından yaz başları ve açılıma kadar bu durumu değerlendirdi. Mannheim'daki Erzurum Cağ Kebapçısı, hızlı test merkezi oldu.

ŞİŞE ET YERİNE, BURUNA TEST ÇUBUĞU

Cağ kebabına et geçiren bazı eller şimdi, buruna pamuklu çubuk sokarak örnek alıyor ve 5 ile 15 dakika içinde sonucunu veriyor.

Baden Württemberg Eyaleti, hızlı test başına 20 Euro ödüyor ve ayrıca Türklerin aşı oranını artırmak için de, yine Türk esnafın aracılığıyla birçok yerde aşı da yaptırılıyor.

DÖNERCİLER, TESTÇİYE DÖNÜŞTÜ

Sadece Mannheim'da değil, Almanya'nın bir çok yerindeki işletmeler de, “test merkezlerine” dönüşmüş durumda. Test merkezlerinin en büyük müşterileri ise, acilen kuaföre gitmek isteyenler.

Kuaförlere, negatif test şartı getirildiği için, buraya gitmek isteyenler önce köşedeki “dönerci ya da manifaturacı”da test yaptırıyor, ardından da gidip saçını kestiriyor.

Alışveriş ya da seyahatler için de aynı şey geçerli. Uçak seyahatleri için ise, eğer çifte aşı tamamlanmamışsa, PCR test sonucu gerekiyor.

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