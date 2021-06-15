Çalışanların bilgilerini gizlice toplamışlar… IKEA’ya casusluk cezası

İsveç merkezli mobilya devi IKEA, sıra dışı bir dava haberiyle gündemde. Şirketin Fransa’da faaliyet gösteren kolu, casusluk suçlamalarından yargılandığı davada suçlu bulundu.

Reuters’ın aktardığı habere göre söz konusu şirket 2000’li yılların başından 2012 yılına kadar banka bilgileri de dahil olmak üzere çalışanlarının kişisel verilerini ihlal etti. Sahte çalışanları paravan gösteren şirket, görevliler hakkında raporlar hazırlattı.

CEO İÇİN HAPİS KARARI



Skandalın ortaya çıkması üzeri başlatılan soruşturmada şirketin 2 milyon euro tazminat ödenmesi isteniyordu. Davanın görüldüğü mahkeme, şirketin 1 milyon euro tazminat ödemesine hükmetti.

IKEA Fransa’nın CEO’su Jean-Louis Baillot da davada iki yıl ertelemeli hapis ve 50 bin euro para cezasına çarptırıldı.