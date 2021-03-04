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Camilere saldırı tehdidinde bulunan ırkçı gözaltına alındı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 27 yaşındaki şüpheli, bir internet sitesi üzerinden kentteki camilere saldırı tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:19, 04/03/2021
HaberlerDünya
Camilere saldırı tehdidinde bulunan ırkçı gözaltına alındı

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde yaşayan ve internet sitesi üzerinden kentteki camilere saldırı tehdidinde bulunan 27 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin kimliği henüz açıklanmazken, Canterbury Bölgesi Müfettişi John Price, “Bu konuları son derece ciddiye aldığımızı ve Müslüman toplumumuzla da çok yakın çalıştığımızı belirtmek istiyorum” dedi.

Price, camileri internet üzerinden tehdit eden kimliği belirsiz kişiye ait bilgisayara el konulduğunu ifade etti.

Aşırı sağcı ve ırkçı Brenton Tarrant, 2019’da iki camiye saldırı düzenlemiş ve 51 kişiyi öldürerek 40 insanı da yaralamıştı.

“HESAP SORULACAK”

“Topluluğumuza ve halkımıza yapılan herhangi bir tehdit, hoş görülmeyecektir. Herhangi bir nefret mesajı veya topluluğumuza zarar vermek isteyen kişilerden hesap sorulacaktır” diyen Price, internet sitesi üzerinden yapılan tehditlerin detayları hakkında bilgi vermedi.

IRKÇI TERÖRİST CHRISTCHURCH’Ü KANA BULAMIŞTI

Yeni Zelanda’da 15 Mart 2019’da iki camiye saldırı düzenleyerek 51 kişiyi katleden, 40 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Christchurch Yüksek Mahkemesi yargıcı Cameron Mander karar gerekçesini açıklarken, Tarrant’ın eylemini “Şeytani kötülük” olarak tanımlamıştı.

internet Müslüman saldırı Yeni Zelanda