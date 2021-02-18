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Canlı yayında akıllara durgunluk veren olay! Kamera saniye saniye kaydetti

Ekvador’da spor muhabiri Diego Ordinola, stadyum önünden canlı yayın yaptığı sırada silahlı bir saldırgan tarafından soyuldu. Soyguncu, kameraman ve muhabirin telefonlarını çalarak olay yerinden kaçtı.

Güncellenme: 18:06, 18/02/2021
HaberlerDünya

Ekvador’un Guayas kentindeki Monumental Isidro Romero Carbo Stadyumu önünde karşılaşma öncesi detayları aktaran spor muhabiri olan Diego Ordinola canlı yayında silahlı bir saldırgan tarafından soyuldu.

MUHABİR VE KAMERAMANA SİLAH DOĞRULTTU

Yaşadığı olay nedeniyle şoka giren spor muhabiri Ordinola’nın mikrofonunu hedef alan silahlı saldırgan, muhabir ve kameramana silah doğrulttu.

Soyguncu, daha sonra kameramana ait çantada bulunan cep telefonunu alarak, motosikletli bir kişiyle olay yerinden hızla uzaklaştı.

O anlar kameraman tarafından saniye saniye kayda alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis her yerde silahlı saldırganı arıyor. DHA

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