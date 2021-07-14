Cannes Film Festivali’ni mücevher hırsızları sardı: Kırmızı halıda gözlerine kestirip otel odasında soyuyorlar

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından Cannes Film Festivali, uluslararası kamuoyunun olduğu kadar suç şebekelerinin de yakından takip ettiği etkinliğe dönüştü. Festivale katılan filmlerin yıldızları ve davetliler kırmızı halıda şıklık yarışına girerken, göz kamaştırıcı kıyafetleri ve onları eşlik eden takılarıyla bütün ilgiyi üzerlerine topluyor. Söz konusu ilgi mücevher hırsızlarını da harekete geçirdi.

2021 Cannes Film Festivali’ne katılan İngiliz oyuncu Jodie Turner-Smith, kırmızı halıda taktığı Gucci’nin elmaslarla süslü altın kolyesiyle adından uzunca süre söz ettirdi. 34 yaşındaki Smith, 17 bin sterlin değerindeki mücevherlerinin çalınmasıyla ise büyük bir şok yaşadı.

Geceliği 2 bin 500 sterlin olan Marriott Otel’de kalan Smith’in soygun sırasında odada olmadığı öğrenildi. Fransız polisine şikayette bulunan Smith, 2.5 saatlik sorgunun ardından yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Odaya herhangi bir zorlama olmadan girildiği belirtildi.

RUSYA VE ROMANYA’DAN GELİYORLAR



The Times’ın haberine göre Smith’in başına gelen olay sıradan bir hırsızlık olayı değil. Rusya, Romanya ve Bosna Hersek’ten Cannes’a gelen suç şebekeleri festivale kalan yıldızları hedef alıyor. Zengin konuklar gibi davranan ve otellerde oda tutan çete üyeleri, düşük maaşlara çalışan otel çalışanları ve güvenlik görevlilerine rüşvet vererek odalara giriş kartını ellerine geçiriyor.

Polisin Smith’in olayı ve hırsızlık çeteleriyle ilgili soruşturma devam ediyor.