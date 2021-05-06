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Çavuşoğlu, Almanya’da eski Şansölye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında gittiği Almanya’da eski Şansölye Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:44, 06/05/2021
HaberlerDünya
Çavuşoğlu, Almanya’da eski Şansölye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e gitmesinin ardından Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le video konferans yönetimiyle görüşmüştü.

Çavuşoğlu, Seehofer'le görüşmesinin ardından eski Şansölye Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Almanya ziyaretimizde eski Şansölye Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldik. Türkiye dostu bu iki tecrübeli siyasetçiyle Türk-Alman ilişkileri hakkında güzel bir sohbet yaptık” dedi.

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