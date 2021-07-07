Çavuşoğlu, Avrupalı mevkidaşlarıyla görüştü

Litvanyada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupalı mevkidaşlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile ayrı heyetlerle görüştü..

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Macaristan Dışişleri Bakanı dostum Peter Szijjarto’yla ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki işbirliğimiz üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu daha sonra, Estonyalı mevkidaşıyla görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile bir araya geldik. İlişkilerimizi karşılıklı ziyaretlerle güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.