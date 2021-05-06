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Çavuşoğlu Berlin’de mevkidaşıyla görüştü: Almanya ile anlaştık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:22, 06/05/2021
HaberlerDünya
Çavuşoğlu Berlin’de mevkidaşıyla görüştü: Almanya ile anlaştık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretleri sonrasında Almanya'nın başkenti Berlin'e gelmesinin ardından dün akşam saatlerinde Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le video konferans yönetimiyle görüşmüştü. Çavuşoğlu, Seehofer'le görüşmesinin ardından eski Şansölye Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya gelmişti.

Bakan Çavuşoğlu, temaslarına bugün de devam ediyor. Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alındı. İki bakan bu görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Çavuşoğlu, Türkiye ile Almanya’nın Libya’daki yabancı askerlerin ülkeyi terk etmesi konusunda anlaşma sağladığını duyurarak, Türkiye’nin Libya hükümetiyle ikili anlaşması olduğunu hatırlattı.

Heiko Maas ise, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Maas, “Geçen yıl AB ile Türkiye arasında zor bir yıldı ve bu yıl daha da iyi olacak” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:12:58,