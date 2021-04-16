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Çavuşoğlu-Dendias görüşmesi sonrası Yunanistan’dan açıklama: Olumlu bir gündem istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Dendias'ın dünkü basın toplantısı sonrası Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Tansiyonun yükseldiği toplantı sonrası gelen açıklamada, Yunanistan'ın fikir ayrılıklarına rağmen Türkiye ile "olumlu bir gündem" oluşturmak istediği belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:01, 16/04/2021
HaberlerDünya
Çavuşoğlu-Dendias görüşmesi sonrası Yunanistan’dan açıklama: Olumlu bir gündem istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ın dün Ankara’da gerçekleştirdiği zirvenin yankıları sürüyor.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunları ele almak ve diyaloğu devam ettirmek amacıyla yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu ile Dendias arasında tartışma çıkmış ve taraflar birbirlerine suçlamalar yöneltmişlerdi.

‘ANLAŞMAZLIK HALEN VAR’

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan tansiyonun yükseldiği toplantı sonrası açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümet olumlu bir gündemi destekleme konusunda isteklidir” denilerek, Yunanistan’ın “özellikle ekonomik olmak üzere çeşitli işbirlikleri yapmaya” istekli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Anlaşmazlıklar vardı ve hâlâ var” diye belirtilerek, Yunanistan’ın uluslararası hukuka bağlılığı vurgulandı.

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Ankara Başbakan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı Hükümet mevlüt çavuşoğlu Türkiye Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:15:59,