Çavuşoğlu: Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş Başkanlığında toplandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genel Kurul’da İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırısı, Türkiye’nin bu konuda attığı ve atacağı adımları anlattı.

Çavuşoğlu, İsrail saldırılarında şu ana kadar 200 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi:

* İsrail Kudüs’teki kardeşlerimize baskılarını artırdı. Temel hedef, Filistinlileri Kudüs’ten sürmek. Bir düşünün 70 yıldır bir evde yaşıyorsunuz bir gün çıkıp sözde mahkeme kararıyla evinizden çıkarıyorlar.

* Evler yaklaşık 70 yıl önce Ürdün tarafından inşa edilip teslim edilen evlerdir. İsrail, sivil Filistin binalarına saldırdı. Birleşmiş Milletler (BM) binasını, hastaneleri hedef aldılar. Mübarek Ramazan Bayramı’nı zehir ettiler.

“TEPKİ YİNE CILIZ KALDI”

Dünyanın, Filistin’de yaşananlara tepkisiz kaldığını dile getiren Çavuşoğlu, “Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı. Sanki Gazze’de, İsrail ile Filistin orduları arasında bir savaş varmış gibi iki tarafa da çağrılarda bulunuldu. Bazıları İsrail’in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Gazze’de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar” diye konuştu.

“ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Çavuşoğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye’nin Filistin davasının ve Filistin halkının yanında durmaya ve yaralarını sarmaya devam edeceğini söyleyerek şunları belirtti:

* Filistin konusunda Türkiye’de ortak bir dayanışma iklimi var. Bunu koruma hususunda hassasiyet göstermemiz lazım. Filistin’de ve ötesinde mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletidir.

* Bu konuyu, iç siyasetin rekabet diline taşımamak ve Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları, zalimleri sevindirmemek konusunda dikkatli olmamız, hepimizin görevidir.

* Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

“TOPLANTIYA KALABALIK EKİPLE KATILMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsü olmaya devam edeceğini aktararak, şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanımız çok sayıda dünya lideri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı harekete geçirildi. BM Genel Kurulu’nun toplanması talep edildi.

* Her türlü mekanizmanın harekete geçirilmesini taleplere ekledik. BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır Perşembe günü genel kurulun toplanması kararını aldı, teşekkür ediyoruz. Toplantıya kalabalık bir ekiple katılmayı düşünüyoruz. DHA