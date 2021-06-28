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Çavuşoğlu, G20 toplantısı için İtalya’ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 İtalya Dönem Başkanlığı çerçevesinde Matera'da gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:18, 28/06/2021
HaberlerDünya
Çavuşoğlu, G20 toplantısı için İtalya’ya gidiyor

Bakan Çavuşoğlu’nun katılacağı toplantıda, Covid-19 salgını ve benzeri müstakbel sınamalar bağlamında çok taraflılık ve küresel yönetişimin önemi ile uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulacak. Ayrıca, eğitim, iklim değişikliği, şehirleşme ve göç gibi ana başlıklar altında Afrika'nın sürdürülebilir kalkınmasına yönelik müşterek çabaların ele alınması öngörülmektedir.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, 29 Haziran günü Dışişleri ve Kalkınma Bakanları Ortak Toplantısı'na katılacak. Ortak Toplantıda kabul edilmek üzere hazırlanan Matera Deklarasyonu'yla gıda güvenliği sorunuyla mukabele ve 2030'a kadar Sıfır Açlık hedefine yönelik G20 Eylem Çağrısında bulunulması öngörülüyor.

G20 üyelerinin ve davetli ülkelerin çoğunluğunun Dışişleri Bakanı düzeyinde katılım sağlaması beklenen toplantı kapsamında, Bakan Çavuşoğlu’nun ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
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