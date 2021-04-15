Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi: Mısır, Ukrayna-Rusya krizi ve Yunanistan gündemde

Son dönemde dış siyasette birçok gelişme yaşanırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu konularda açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Mısır ve Yunanistan ile ikili ilişkiler ve Ukrayna-Rusya gerilimi ile ilgili konuştu.

Bugün Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Ankara’da görüşecek olan Çavuşoğlu, Yunanistan ve Libya arasında tekrar başlayan görüşmelerin olağan olduğunu söyledi. Yunan mevkidaşıyla Türkiye-Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların konuşulacağını söyleyen Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim ile ilgili de konuştu.

“RUSYA-UKRAYNA ARASINDA TARAF TUTMUYORUZ”

Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna geriliminde taraf tutmadığını söyledi. Öte yandan ABD’ye ait iki savaş gemisinin Boğazlar’dan geçerek Karadeniz’e ulaşması hamlesinin de rafa kaldırılması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, “Amerika sözlü olarak bize dün ulaşarak geçişleri iptal ettiğini söyledi. Henüz daha yazılı nota gelmedi ama sözlü olarak bizzat ulaşarak bakanlığımıza geçişleri iptal ettiğini söyledi” açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, “Türkiye Montrö Anlaşması’nı harfiyen uyguluyor. Bundan ne Rusya’nın ne başkasının bir endişesinin olmaması lazım” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Mayıs ayında Mısır’a bir heyet gönderileceğini de duyurdu. Reuters haber ajansı bu gelişmeyi Ankara’nın Kahire ile ilişkileri iyileştirmek için yaptığını yazarken, Çavuşoğlu bu heyete dışişleri bakanı yardımcısının liderlik edeceğini söyledi. Öte yandan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Sameh Şükri ile görüşmesinin bu zirveden sonra gerçekleşeceğini de dile getirdi.

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