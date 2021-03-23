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Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:27, 23/03/2021
HaberlerDünya
Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere dün geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Toplantının ilk gününün ardından Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya geldi.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden toplantının ilk gününe dair yaptığı paylaşımda, “Afganistan’da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağız. Libya’da istikrarın tesisi için desteğimiz sürecek. PKK/YPG Irak ve Suriye’ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek. İttifak içinde dayanışmanın güçlendirilmesinin, her bir müttefikin güvenlik kaygılarının ciddiye alınmasının, terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladık” dedi.

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