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Çavuşoğlu: İsrail’i durdurmak için güçlü bir BM tepkisine ihtiyaç var

BM Genel Kurulu için New York'a giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail’i durdurmak için güçlü bir BM tepkisine ihtiyaç var" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 01:17, 21/05/2021
HaberlerDünya
Çavuşoğlu: İsrail’i durdurmak için güçlü bir BM tepkisine ihtiyaç var

New York’ta BM Genel Kurulu’nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, genel kurulun ardından temaslarını sürdürdü.

Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile Filistin’i görüştü. Çavuşoğlu bu görüşmeye ilişkin, “Kendisini 18 Haziran'da Antalya Diplomasi Forumu’nda ağırlamaktan memnuniyet duyacağım” açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile de görüştü. Görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, “Kovid-19 salgınıyla mücadelede işbirliğimizi görüştük” bilgilendirmesi yaptı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmet ile görüşen Çavuşoğlu, “BM Genel Kurulu’nu Filistin’e destek için harekete geçirme konusunda mutabıkız” dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Hsafadi ile görüşen Çavuşoğlu, “Kudüs’te kutsal yerlerin koruyucusu Ürdün’ün kararlı duruşunu takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“VOLKAN AĞABEYİN YÖNETİMİ BM’DE FARK YARATIYOR”

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır ile de bir araya gelerek, “Filistin davasına sahip çıkan ve BM'yi toplantıya çağıran 75. Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'a teşekkür ediyoruz. Volkan ağabeyin yönetimi BM'de fark yaratıyor” açıklaması yaptı.

“İSRAİL’İ DURDURMAK İÇİN GÜÇLÜ BİR BM TEPKİSİNE İHTİYAÇ VAR”

BM Genel Sekreteri Guterres ile de görüşen Çavuşoğlu, şu açıklamayı yaptı:

* Guterres'le Filistin, Afganistan, Libya ve Suriye başta olmak üzere küresel gelişmeleri değerlendirdik. İsrail'i durdurmak için güçlü bir BM tepkisine ihtiyaç var. Kendisinin de dediği gibi; “Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze’deki çocukların hayatlarıdır!”

Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır başkanlığında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen Filistin konulu toplantıya katıldı. Toplantının ardından Çavuşoğlu, “İsrail zulmüne karşı kararlılığımızı vurguladık, önümüzdeki süreçte atabileceğimiz somut adımları görüştük” açıklaması yaptı.

ERDOĞAN’IN TEMELİNİ ATTIĞI 35 KATLI GÖKDELENİ ZİYARET ETTİ

Çavuşoğlu, New York ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temelini attığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nin karşısında yer alan 35 katlı Türkevi binasının inşaatını ziyaret etti.

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