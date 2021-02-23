Çavuşoğlu: Üçlü mekanizmamız bölgenin refah ve istikrarına çok önemli katkıda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Ankara’da Türkiye- Azerbaycan- Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında bir araya geldi.

Toplantı sonrası 3 bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ev sahibi Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bu formatta gerçekleşen 5’inci toplantıyı düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu:

* Ceyhun ve Reşid kardeşlerimi Ankara’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kendileriyle bugün ikili görüşmelerimizi de ayrıca gerçekleştirdik.

* Bu sene Türkmenistan’da gerçekleştirilmesi ön görülen Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi’nin hazırlıklarını da bugün ele aldık ve bu zirveyle ilgili yol haritasını da belirleşmiş olduk.

“AZERBAYCAN VE TÜRKMENİSTAN’IN MUTABAKATINDAN ÇOK MEMNUNUZ”

Özel bağlar üzerine bina edilen ilişkilerin bugün kapsamlı bir ortaklığa dönüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

* 2014’te başlattığımız bu üçlü mekanizmamız bölgenin refah ve istikrarına çok önemli katkıda bulundu.

* Bugünkü toplantımızda bölgesel bağlantısalık, ulaştırma ve enerji gündemimizin en üst sıralarında yer aldı. Hazar geçişi, doğu- batı ortak güzergahları da ayrıca ele aldık.

* Yine bu güzergahta önemli projeler üzerinde durduk. Diğer taraftan Hazar Denizi’nde dostluk sahası konusunda Azerbaycan ve Türkmenistan’ın mutabakatından Türkiye olarak çok memnunuz.

* Her iki kardeş ülkeyi bu anlaşmadan dolayı da canı gönülden tebrik ediyoruz. Bu konuda Türkiye olarak nasıl bir iş birliği yapabileceğimizi, enerji şirketlerimizin hazır olduğunu da bugünkü toplantıda gündeme getirdik.

* Diğer taraftan, bölgesel konular, Afganistan, terörle mücadele, İslam karşıtlığı dahil birçok bölgesel ve küresel konuları da ele alma fırsatımız oldu, görüş alışverişinde bulunduk. Bu konularda ortak atabileceğimiz adımları değerlendirdik.

“SON DERECE VERİMLİ VE BAŞARILI GEÇTİ”

2019’da ilan edilen ‘Yeniden Asya’ girişimine atıfta bulunan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu çerçevede iki kardeş ülkeyle yakın çalışmayı istiyoruz. Pandemiye karşı ortak bir mücadele veriyoruz. Şimdi dünyada acımasız bir rekabet var. Bu rekabet aşı konusunda daha da arttı ve hızlandı.

* Ortak mücadelemizi sürdürürken, üç kardeş ülke olarak dayanışmamızı da sürdüreceğiz. Azerbaycan’ın vatan muharebesinde elde ettiği zaferden dolayı duyduğumuz sevinci bir kere daha dile getirdik.

* Bugünkü toplantı, gerçekten ikili görüşmelerin yanında üçlü düzeyde, formatta yaptığımız toplantı son derece verimli ve başarılı geçti. Bugüne kadar attığımız adımları gözden geçirirken geleceğe yönelik heyetlerden çok önemli fikirler ve teklifler geldi.

* Çalışma arkadaşlarımız güçlü bir şekilde bunları listeleyecek ve diğer taraftan bu gelen fikir ve teklifleri de bir öncelik sırasına koyacaklar. Hangilerini, uygulayabiliriz bunları değerlendireceğiz.

* Her fikir değerlidir, özellikle kardeşlerimden gelen teklif ve fikirleri de bugün gerçekten çok önemsediğimizi söylemek isterim. Bu sene gerçekleştireceğimiz zirvede imzalayacağımız anlaşmalar var.

* Bunların müzakerelerini de bir an önce hızlandırarak tamamlamak istiyoruz ve zirvenin de başarılı, somut sonuçlar getirerek gerçekleşmesini arzu ediyoruz.

* Tüm bu verimli görüşmeler için ve bugün davetimizi kırmayarak pandemiye rağmen Ankara’ya geldikleri için kardeş bakanlarımıza ve tüm heyetlerimize çok teşekkür ediyorum.

BAYRAMOV: AZERBAYCAN’A TAM DESTEĞİNİZE ŞAHİT OLDUK

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın yer aldığı 3 taraflı formatta fikir alışverişi ve müzakerelerin olduğunu kaydetti.

Türkiye- Azerbaycan ilişkilerine değinen Bayramov, şunları söyledi:

* Azerbaycan- Türkiye münasebetleri bütün sahalarda yüksek safhalarda inkişaf etmektedir.

* Devlet başkanlarımızın iştirakleriyle bu münasebetlerimiz günbegün inkişaf ediyor.

* 44 günlük vatan muharebesi devrinde Azerbaycan devleti ve halkı, bütün sahalarda Türkiye’nin tam ve manalı desteğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı başta olmakla Büyük Millet Meclisi, nazırlıklar, siyasi partiler, vatandaş cemiyeti ve Türkiye vatandaşlarının Azerbaycan’a tam manevi ve siyasi desteğine biz şahit olduk.

MEREDOV: TARİHİ BİR GÜN

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, tarihi bir gün yaşandığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

* Üçlü zirveyi bugün biz Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapıyoruz. Bu da bence bir sembolik bir şeydi.

* Bu bakımdan önceden ikili resmi çalışmaların sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı muhterem Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildim.

* Bu görüşmelerde de ikili ilişkilerimizi daha da iyileştirmek adına birçok konuda konuştuk.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkmenistan ziyareti için hazırlıkları bugünden başlattıklarını kaydeden Meredov, “Aynı zamanda bugün üçlü yani üç kardeş ülkenin dışişleri bakanlarının da toplantısını yaptık. Çok önemli konulara beraberce baktık, konuştuk, fikirlerimizi ilan ettik” dedi.