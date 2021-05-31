Çavuşoğlu ve Dendias basın toplantısı düzenledi: Aşı olan ve negatif test sonucu alanlar seyahat edebilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün başladığı Yunanistan temasları devam ederken bugün mevkidaşı Nikos Dendias ile düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Dendias, iki ülkede aşı olan vatandaşların ve corona virüsü test sonucu negatif çıkanların seyahat etmesine izin verilmesi konusunda anlaşma sağlandığını söyledi. Dendias, “Aşı sertifikasının tanınması konusunda anlaştık” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da aşı sertifikası konusunda tarafların anlaştığını söylerken, bu gelişmenin turizm sektörüne büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Çavuşoğlu, “Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze katkı sağlayacak. Yunanistan ile aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık” ifadesini kullandı.

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