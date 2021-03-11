Çavuşoğlu’ndan kritik Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar’ın başkenti Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Çavuşoğlu, “Suriye’nin birliğine yönelik desteğimiz devam edecek. Bir sonraki toplantıyı Türkiye’de gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık” dedi.

Çavuşoğlu, “BM verilerine göre 13.4 milyon Suriyeli yardıma muhtaç. Yaklaşık 5 milyon Suriyelinin barınak ihtiyacı var. 2.4 milyon Suriyeli çocuk hala okula gidemiyor” dedi.

Suriye’de 10 yıl önce başlayan iç savaşta çatışmalar son aylarda neredeyse tamamen dururken, yeni bir anayasanın hazırlanması için kurulan Birleşmiş Milletler gözetimindeki anayasa komisyonu müzakereler yürütüyorlar.

İç savaşta muhalifleri destekleyen ve Suriye’nin kuzey batısının bir kısmını kontrolü altında bulunduran Türkiye, Suriye’deki çatışmaların durması için Rusya ve İran ile düzenli temas halindeydi. Çavuşoğlu’nun açıklaması düzenli temas kurulan ülkelerin arasına Katar’ın da katılacağına işaret ediyor.

DETAYLAR GELİYOR…