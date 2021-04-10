Çavuşoğlu’ndan Mısırlı mevkidaşına Ramazan telefonu

Mısır’la Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin düzeltilmesi kapsamında yeni bir adım daha atıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ramazan ayı nedeniyle gerçekleştiği belirtilen görüşmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

“Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'yle görüşmüştür.”

BAŞBAKAN MEDBULİ’NDEN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Geçtiğimiz günlerde Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10’uncu Zirve Toplantısı’na katılan​ Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ülkesinin D-8 Dönem Başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim” demişti.