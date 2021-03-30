CDC Direktörü Walensky: Korkuyorum, felaket yaklaşıyor

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının merkez üssü ABD’de artan vaka sayıları yeni bir korkuyu gündeme getirdi. 31 milyon vaka ve 563 bin can kaybıyla salgında en ağır yarayı alan ABD’de dördüncü dalganın adım adım yaklaştığı uyarıları yapılıyor.

Bu konuyu gündeme getiren en önemli isim ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky oldu. Beyaz Saray’daki haftalık bilgilendirme toplantısında konuşan Walensky, ABD için dördüncü dalganın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

‘BİRAZ DAHA DAYANIN’

Yazılı metnin dışına çıkan ve duygusal bir konuşma yapan Walensky, “Şu an sadece CDC direktörü olarak değil, bir eş, bir anne ve bir evlat olarak konuşuyorum. Lütfen biraz daha dayanın. Felaketin yaklaşmakta olduğunu düşündüğümü aktarmak istiyorum. Umutlu olmamız için çok fazla potansiyel ve gelişme var ancak şu an sadece korktuğumu söyleyebilirim” dedi.

GÜNLÜK 70 BİNE FIRLADI

mRNA aşılarının önemine dikkat çeken Walensky, “Çalışmalar gösteriyor ki, ulusal aşılama kampanyamız gerçekten işe yarıyor. Önümüzdeki haftalarda milyonlarca Amerikalı daha kollarını sıyıracak ve aşı olma şansına erişecek” ifadelerini kullandı.

Günde 2.5 milyon aşı yapılan ABD’de rakamlar son dönemde hızla artış gösterme eğilimine girdi. 30 milyon vaka sınırını geçen ülkede, yedi günlük ortalamada hastaneye yatış oranı 4 bin 800’e yükseldi. Günlük vaka sayısı bir haftada yüzde 10 artarken, 70 bin seviyelerine ulaştı.

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