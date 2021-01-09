CDC uyardı… Kongre baskını coronaya yaradı: Virüsü daha da yayacak

ABD’de seçim sonuçlarının tescil edileceği gün Kongre’da yaşanan olaylar ülkenin gündeminden düşmüyor. 6 Ocak’ta başkent Washington D.C.’de Trump destekçileri Kongre binasını basmış, çıkan olaylarda beş kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyanın dikkatini olaylara verdiği o anların ardından dün, ülkenin en büyük sorunu corona virüsü kendini hatırlatmıştı. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre korkunç bir rekor kırıldı. Ülkede ilk kez günlük can kaybı sayısı 4 binin üzerine çıktı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), rekorun ardından daha da iç karartıcı uyarılarda bulundu. CDC Direktörü Dr. Robert Redfield, 6 Ocak’taki olayların ve bir araya gelen binlerce kişinin halk sağlığı açısından büyük sonuçları olacağını söyledi.

‘KESKİN BİR ETKİ YARATACAK’



Yaşananlar için “Çok üzücü bir gün” diyerek söze başlayan Dr. Redfield, corona virüsünün yayılmasında patlama etkisi yaratabileceğini söyledi. Dr. Redfield, “Maskesiz ve aralarında mesafe olmayan binlerce kişi Kongre’ye doğru ilerledi. Sonra bu kişiler arabalara, trenlere ve uçaklara binip ülkenin dört bir yanındaki evlerine döndü. Bu durumun virüsün yayılımında keskin bir etki yaratacağını düşünüyorum” dedi.

5 BİNE KADAR ÇIKABİLİR



Ölü sayısının günlük 4 binin üzerine çıkmasını da değerlendiren Dr. Redfield, artış eğiliminin devam edeceğini söyleyerek, “Günlük ölü sayısını 2 bin 500 – 5 bin bandında görmeye devam edeceğiz. Ocak ayı boyunca durum daha da kötüleşecek. Şubat ayının bir bölümü de buna dahil olabilir. Bu dalganın zirvesini henüz görmedik” ifadelerini kullandı.

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