CDC’de kriz… Direktörü yalanladılar: Tamamen aşılansalar bile bulaşabilir

Corona virüsü hız kesmeden can almaya devam ederken, salgının en ağır şekilde vurduğu ABD’de dördüncü dalga korkusu yaşanıyor. Ülkede salgınla mücadelede en önemli kurumlardan biri olan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) kritik açıklamalar ardı ardına geliyor.

CDC Direktörü Rochelle Walensky, MSNBC’de Rachel Maddow’a verdiği röportajda aşılamayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Walensky, “Elde ettiğimiz veriler gösteriyor ki, aşılanmış kişiler virüsü taşıyamaz ve hastalanmaz. Bu sadece klinik denemelerde değil, gerçek dünyadan elde edilen veriler” dedi.

‘KANITLAR HENÜZ NET DEĞİL’



Walensky’nin göndermede bulunduğu veriler, CDC’nin Moderna veya Pfizer-BioNTech aşısından herhangi birinden tek doz olan bir kişinin yüzde 80, iki doz olan kişinin ise corona virüse karşı yüzde 90 oranında korunacağı çalışmasına dayanıyor.

Ancak Walensky’nin yaptığı bu açıklamalar ABD kamuoyunda yoğun eleştiri aldı. Giderek artan tepkiler üzerine CDC’den durumu toparlamaya yönelik yeni bir açıklama geldi. New York Times’a konuşan CDC sözcüsü, Walensky’nin ‘genelleme’ üzerine bir değerlendirme yaptığını ve söz konusu kanıtların iddiasını destekleyecek kadar net olmadığını söyledi.

‘DEĞERLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ’



CDC sözcüsü, “Aşının tüm dozlarını yaptıran bazı kişilerin corona virüsüne yakalanması ihtimal dahilinde. Bu kişilerin virüsü başkalarını yayıp yaymayacağı konusu ise henüz kesin değil. Sonuçları ve eldeki kanıtları değerlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.