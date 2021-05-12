CDC’den Pfizer-BioNTech kararı

ABD'de Pfizer/BioNTech’in corona virüsüne karşı geliştirdiği aşının uygulama yaşının 12'ye düşürülmesine onay verildi. Kararın aşıya talebin önemli ölçüde yavaşladığı ülkede aşılama programını hızlandırması umuluyor.

Aşı, ABD'de 16 yaş ve üzerindekilere acil kullanım ruhsatı kapsamında uygulanıyordu. Aşı üreticileri, geçen hafta tam onay sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), acil kullanım ruhsatını 12 ile 15 yaş arası milyonlarca çocuğu içerecek şekilde değiştirdiğini belirtmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının ABD’de 12-15 yaş arası çocuklarda kullanılmasını tavsiye etti.

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