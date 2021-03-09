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CDC’nin bir numarasından uyarı: Gidişatı iki ay belirleyecek

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. Rochelle Walensky, Mart ve Nisan aylarının corona virüsü vakalarında belirleyici zaman olduğunu ifade ederken, ABD'nin sağlık sisteminin zayıf olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:19, 09/03/2021
HaberlerDünya
CDC’nin bir numarasından uyarı: Gidişatı iki ay belirleyecek

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkedeki Covid-19 vakası ve yoğun bakım ünitesindeki hasta sayılarındaki düşüşün ardından, yeni faaliyet klavuzu yayınladı. CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky ise, Mart ve Nisan aylarının kritik olduğuna işaret etti.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ABD basınına yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki iki ay için kritik olan o kadar çok şey var ki. Aşılarımızın ne kadar çabuk yapılacağına karşı, başka bir artış olup olmayacağını Mart ve Nisan aylarındaki gidişat belirleyecek” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SİSTEMİ ZAYIF

Walensky, yerel liderlerin insanları maske takmaya ve birbirlerinden fiziksel olarak uzak durmaya teşvik etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ve insanlara aşı olmalarını tavsiye edeceklerini umduğunu söyledi. Walensky ayrıca ABD sağlık sisteminin “zayıf” olduğunu söyledi.

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