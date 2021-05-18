Çekya, Sırbistan’dan özür diledi

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, resmi ziyaret için başkent Prag’da bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile yaptığı görüşmede, 1999 yılında NATO harekatı kapsamında Yugoslavya’yı bombaladıkları için özür diledi.

“Ben şahsen Sırp ulusundan af dilemek istiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Zeman, bu sözleriyle yıllardır süren travmadan kurtulduğunu dile getirdi.

“ONLARA OLAN BORCUMUZU BOMBALAYARAK ÖDEDİK”

Sırp ulusunun Çek halkına 1938 ve 1968’de yardımda bulunduğunu hatırlatan Zeman, “Onlara borcumuzu bombalayarak ödedik” ifadelerini kullandı.

Düzenlenecek NATO harekatına onay veren son ülke olduklarını, umutsuzca bombardımana karşı çıkacak ülke aradıklarını söyleyen Çekya Cumhurbaşkanı, “Maalesef hiçbir ülke bize katılmadı ama bu bizi mazur göstermiyor, bu yalnızca cesaret yokluğuydu” dedi.

Cumhurbaşkanı Vucic ise bugüne kadar hiç kimsenin 1999 yılındaki bombardımanlar konusunda benzer sözler sarf etmediğini belirterek, Zeman’a teşekkür etti. Vucic, ne kendisinin ne de Sırp ulusunun Zeman’ın sözlerini asla unutmayacağını ifade etti.

O dönemdeki adıyla Çek Cumhuriyeti’nin NATO ittifakına katılmasından sadece 12 gün sonra, 24 Mart 1999’da NATO Yugoslavya’ya karşı operasyon başlatmıştı. Yugoslavya ordusunun Kosova’dan çekilmesiyle sonuçlanan 78 günlük operasyon esnasında Zeman Çek Cumhuriyeti Başbakanlığı görevini yürütüyordu.