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Çekya’da corona kısıtlamaları gevşetiliyor

Çekya'da hükümet, ülkede uzun süredir devam eden Covid-19 kısıtlamalarının hafifletileceğini, 12 Nisan'dan itibaren ülkede bazı dükkanlar ile pazar yerlerinin yeniden açılmasına izin verileceğini ve akşam sokağa çıkma yasağı ile bölgelerarası seyahat kısıtlamasının sona ereceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:20, 07/04/2021
HaberlerDünya
Çekya’da corona kısıtlamaları gevşetiliyor

Çekya'da corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar hafifletiliyor. Çekya hükümeti, salgınla etkili mücadele amacıyla geçtiğimiz yıl 5 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ve 11 Nisan’da sona ermesi beklenen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını uzatmayacağını açıkladı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 12 Nisan itibarıyla mevcut kısıtlamaların hafifletileceği belirtildi. Söz konusu karar kapsamında 1 Mart’tan itibaren akşamları sokağa çıkma yasağı ile bölgelerarası seyahat kısıtlaması sona erecek. Ayrıca kırtasiyeler, çilingir dükkanları, çamaşırhaneler, çocuk giyim ve ayakkabı mağazaları gibi bazı dükkanlar ile gıda satışı yapılan pazar yerleri yeniden açılacak.

OKULLARDA DÖNÜŞÜMLÜ SİSTEM

Anaokullarının da yeniden açılmasının kararlaştırıldığı ülkede, ilkokul öğrencileri ise dönüşümlü eğitime geçecek. Buna göre, bir hafta sınıfların yarısı örgün, diğer yarısı uzaktan eğitim görecek. Bir sonraki hafta ise öğrencilerin diğer yarısı örgün eğitim görecek. Botanik bahçeleri ile hayvanat bahçelerinin yalnızca açık alanlarının ziyarete açılması kararlaştırılırken, kapalı alanda 10 kişinin, açık alanda ise 20 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek.

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Yayınlanma Tarihi:12:19,