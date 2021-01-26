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Çekya’da corona kısıtlamasını ihlal eden milletvekili istifa ediyor

Çekya'da milletvekili Milan Hnilicka Covid-19 kısıtlamalarına rağmen bir iş insanının doğum günü partisine katılmasının ardından olayın ortaya çıkması ile istifa edeceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:07, 26/01/2021
Haberler Dünya
Çekya’da corona kısıtlamasını ihlal eden milletvekili istifa ediyor

Çekya’da koalisyonun büyük ortağı ANO Partisi milletvekili ve Ulusal Spor Ajansı Başkanı Milan Hnilicka, Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etti. Hnilicka, iş insanı ve eski bir yerel politikacı olan Peter Benda’nın Teplice kasabasında bir otelde düzenlenen doğum günü partisine katıldı.

Hnilicka’nın yanı sıra partiye eski Başbakanlardan Jirzi Paroubek, eski milletvekili ve Çek Televizyonu Konseyi Başkan Yardımcısı Jirzi Szlegr’in de katıldığı belirlendi. Olayın medyaya yansıması üzerine Çekya Başbakanı Andrej Babis söz konusu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, kendi partisinden milletvekili olan Hnilicka’nın gereğini yapması gerektiğini ifade etti.

“İSTİFA ETMEYE KARAR VERDİM”

Başbakan’ın sözlerinin ardından açıklama yapan Hnilicka, “Koalisyon hükümetini oluşturan partimizin bir temsilcisi olarak sorumluluğumun bilincindeyim, gereksiz yere yapmış olduğum bu hatanın ardından milletvekilliğinden istifa etmeye karar verdim” dedi.

2 BİN EURO BAĞIŞ YAPTI

Ulusal Spor Ajansı Başkanlığı görevi konusunda ise spor camiasının değerlendirmesini beklediğini aktaran Hnilicka, hatasının telafi etmek için ise hayır amaçlı olarak 50 bin Çek korunası (yaklaşık 2 bin Euro – 17 bin TL) bağışta bulunacağını bildirdi.
Çekya’da toplam vaka sayısı 946 bin 946'ya, toplam can kaybı ise 15 bin 618'e ulaştı. (İHA)

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