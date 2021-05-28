Çekya’da corona önlemleri kaldırılıyor

Çekya’da corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler hafifletiliyor. Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech olağanüstü düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Vojtech, yaptığı açıklamada kafe ve restoranların pazartesinden itibaren açılacağını belirtti. Bakan Vojtech, pazartesi günü disko ve barların da açılacağını, ancak canlı müzik ve dansın yasak olduğu vurguladı.



AŞILAMA MERKEZLERİ KURULACAK

Aşılama programına da değinen Bakan Vojtech, büyük aşılama merkezlerinin kurulacağını ve hastanelerde aşılamanın kademeli olarak kaldırılacağını belirtti.

Ülkede bugüne kadar 5 milyon doza yakın aşı yapıldığını ifade eden Vojtech, 1.3 milyon kişinin 2. doz aşıyı olduğunu kaydetti. Vojtech, şu anda 30 yaş üstü grubun aşılanabildiğini, tüm yaş gruplarının ise Haziran ayı başından itibaren aşı randevusu alabileceklerini belirtti.

Aşı sertifikasına da değinen Bakan Vojtech, 7 Haziran’dan itibaren basılı ya da dijital olarak iki türlü aşı sertifikasının hazır olacağını, sertifikalarla Slovakya, Almanya, Avusturya, Polonya, Macaristan, Slovenya ve Hırvatistan’a sorunsuz şekilde seyahat etmenin mümkün olacağını söyledi.

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, salgının başlangıcında görevinden alınmış, daha sonra 3 yeni isim göreve gelmişti. 3 bakanın da görevi bırakmasının ardından Bakan Vojtech, bu hafta yeniden bakanlık koltuğuna oturmuştu.

ʻʻ Çekya'da corona virüsü salgınında şu ana kadar 1 milyon 660 bin 481 vaka tespit edilirken, 30 bin 88 kişi hayatını kaybetti.

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