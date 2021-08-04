Çekya’da iki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çekya'da iki yolcu treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır 38 kişi yaralandı.

SOZCU.COM.TR

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Çekya güne sabah saatlerinde gelen bir kaza haberiyle başladı. Ülkenin batısındaki Domazlice kasabası yakınlarında iki yolcu treni çarpıştı.

Kaza sonucu olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda toplam 38 yolcu yaralanırken, 7 kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Ulaştırma Bakanı Karel Havlicek de tren kazası sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kazaya karışan yolcu trenlerinden birinin Ex 351 olduğunu belirten Bakan Havlicek, Münih-Prag seferini yaptığını aktardı.

Kazanın sebebini belirlemek için soruşturma başlatıldı.