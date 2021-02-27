Çekya’da OHAL 28 Mart’a kadar uzadı

Çekya’da corona virüsüyle etkili mücadele için 5 Ekim’den bu yana yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması bir kez daha uzatıldı. Çek parlamentosunda yapılan oturumla OHAL’in 28 Mart Pazar gününe kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda 1 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere vatandaşların ülke içinde bölgelerarası seyahat etmeleri de yasaklandı. Yalnızca iş için ve yakınlarına bakmak zorunda olanların seyahatine izin verilecek ülkede bu kişilerden yetkili makamlardan alınan belgelerin ibraz edilmesi istenecek.

UZAKTAN EĞİTİME DÖNÜŞ



Mutasyona uğrayan corona virüsüyle de mücadele edilen Çekya’da akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı sürerken, bu saatlerde hayvanlarını dışarı çıkaracak kişilerin evlerinden en fazla 500 metre uzaklaşmalarına izin verilecek.

Bir süredir örgün öğretime devam eden ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yeniden uzaktan eğitime dönmesi de kararlaştırılırken, anaokulu ve kreşlerin kapatılmasına karar verildi.