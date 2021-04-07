Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çekya’da Sağlık Bakanı yine değişiyor

Çekya’da, Rusya ve Çin'den Covid-19 aşısı alınmasına karşı çıkan Sağlık Bakanı Jan Blatny görevden alınarak, yerine Petr Arenberger atandı. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana 4’üncü Sağlık Bakanı göreve gelmiş oldu.

Güncellenme: 18:01, 07/04/2021
HaberlerDünya
Çekya’da Sağlık Bakanı yine değişiyor

Avrupa Birliği (AB) içinde corona virüsüne (Covid-19) karşı aşılamanın en yavaş olduğu ülkelerden Çekya'da Sağlık Bakanı bir kez daha değişti. Ülke genelinde aşılamayı hızlandırmak için Rusya ve Çin'den aşı tedariki konusunda hükümet üzerindeki baskı artarken, söz konusu ülkelerden aşı alınmasına karşı çıkan Sağlık Bakanı Jan Blatny görevden alındı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Blatny'nin yerine Prag Hastanesi Müdürü Petr Arenberger'i atadı. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana 4'üncü Sağlık Bakanı göreve gelmiş oldu. Blatny, söz konusu kararı Babis’in verdiği “siyasi bir karar” olarak nitelendirdi.

Öte yandan, Rusya ve Çin ile daha yakın ilişkiler kurulmasını destekleyen Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Sputnik V'e karşı olması nedeniyle Blatny’nin görevden alınmasını istemişti. Arenberger ise daha önce yaptığı bir röportajda, Rusya tarafından coronaya karşı geliştirilen Sputnik V aşısını kullanmaya “açık” olduğunu söylemişti.

İlginizi ÇekebilirCoronadan sonra her üç hastadan biri beyin hastalığı geçiriyorCoronadan sonra her üç hastadan biri beyin hastalığı geçiriyorİlginizi ÇekebilirHES ekran görüntüsü ile coronalıya her yer serbestHES ekran görüntüsü ile coronalıya her yer serbest