CEPI Başkanı Hatchett’tan AstraZeneca uyarısı: Bu kadar çabuk gözden çıkarmayın

Corona virüsü salgınında 1 yılı aşkın süre geride kalırken, dünya genelinde kriz sürüyor. Salgını bitirmek için en büyük umut aşılarda olsa da, ortaya çıkan mutasyon haberleri endişe yaratmaya devam ediyor.

Salgının erken dönemlerinde aşı çalışmalarında en önde gösterilen Oxford ve AstraZeneca’nın birlikte geliştirdiği aşı, takip eden süreçte Pfizer-BioNTech ve Moderna gibi rakiplerinin gerisinde kaldı. Yüzde 70 koruyuculuk oranı olduğu belirtilen aşı, test aşamalarında da aksaklıklar yaşayınca en geç onay alan aşılardan biri oldu.

Ancak AstraZeneca aşısının yaşadığı sorunlar bununla da bitmedi. Yapılan son araştırmalar aşının Güney Afrika mutasyonuna karşı etkisiz kaldığını ortaya koydu. Aşının vaka sayılarını düşürmede çok küçük bir etkisi olduğu belirtilirken, Oxford’dan Prof. Dr. Sarah Gilbert, mutasyon geçirmiş corona virüsüne karşı güçlendirilmiş aşının geliştirilme aşamasında olduğunu ve sonbaharda uygulanabileceğini söyledi.

‘HENÜZ ÇOK ERKEN’



AstraZeneca aşısının mevcut durumda bile hastalığın ağır seyretmesinin önüne geçebileceğini söyleyen Gilbert’ı destekleyen açıklamalar Salgına Hazırlık İnovasyon Koalisyonu (CEPI) Başkanı Richard Hatchett’tan geldi.

AstraZeneca aşısının Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’nın (COVAX) halen çok önemli bir parçası olduğunu belirten Hatchett, “Bu aşıdan vazgeçmek için henüz çok erken. Elimizdeki araçları olabildiğince etkin kullanmak salgında hayati önem taşıyor” dedi.

Aşıya erişimde güçlük yaşayan yoksul ülkeler için çalışan COVAX, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) onayının ardından 2021’in ilk yarısında 145 ülkeye 337.2 milyon doz aşı ulaştırmayı hedefliyor.

GÜNEY AFRİKA DURDURMUŞTU

Güney Afrika'daki sağlık yetkilileri, ülkede tespit edilen virüs mutasyonuna karşı AstraZeneca aşısının sınırlı koruma sağladığının ortaya çıkması üzerine AstraZeneca aşılamasına ara verdiklerini belirtmişti.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Dr. Zweli Mkhize yaptığı açıklamada, bilim insanları AstraZeneca aşısının en etkili şekilde nasıl uygulanacağı üzerine çalışırken, aşılamanın durdurulmasının geçici olacağını söyledi.

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