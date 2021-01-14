CIA, UFO kayıtları ve fotoğraflarını yayınladı

John Greenewald tarafından yönetilen The Black Vault adlı web sitesi, hükümetin UFO’lar (tanımlanamayan uçan objeler) için belgelediği UAP (tanımlanamyan hava olayları) belgelerini yayımladı. Tüm bu belgelere The Black Vaults’un internet sitesinden erişilebiliyor.

2.2 MİLYONLUK SAYFA ARŞİVİ

Greenewald, Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) da dahil olmak üzere birden fazla kurumdan aldığı binlerce dosyayı tarayarak 2.2 milyonluk sayfalık arşivi The Black Vault’a yükledi.

Bilgi özgürlüğü aktivisti Greenewald, dosyaları alabilmek adına hükümete 10 binden fazla FOIA talebinde bulunduğunu açıkladı.

NİSAN AYINDA VİDEO YAYINLAMIŞTI

Öte yandan, Nisan ayında ABD Savunma Bakanlığı, 2004 ile 2015 yılları arasında çekilen ve açıklayamadıkları hava nesnelerini yakalayan üç videoyu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Eski CIA Direktörü John Brennan, bu videolara yönelik, “Pilotların bazı videolarını izledim ve onlara baktığınızda birkaçının özellikle şaşırtıcı olduğunu söylemeliyim. Mümkün olduğunca çok veriye sahip olduğunuzdan emin olmaya çalışıyorsunuz” dedi ancak bunların olağandışı hava koşulları ile ilgili bir durum da olabileceğini öne sürmüştü. (DHA)